Экс-премьер Италии назвал ситуацию с мигрантами политическим насилием

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает, что руководство Белоруссии политически манипулирует ситуацией с мигрантами на своей границе. Об этом он заявил в четверг в эфире канала Rai News 24 .

"Проблема миграции будет с нами еще долго, но ситуация на границе с Белоруссией несколько другая. Со стороны белорусского правительства идет преступная манипуляция, на которую требуется дать сильный политический ответ. Речь идет не просто о миграционной проблеме, но о политическом насилии", - сказал Проди.

Он считает, что это тот редкий случай, когда санкции нужны и могут быть эффективны. Проди также заявил, что ожидает вмешательства России. "Россия не может говорить, что "проблема ваша", что строго юридически верно. Но Белоруссия полностью зависит от России, и я ожидаю более ответственного отношения [Москвы]", - сказал Проди.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.