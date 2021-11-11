Польский военный выстрелил в воздух после нападения мигранта

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши сообщило о нападении мигрантов на польского военнослужащего, который дважды выстрел в воздух в ответ на эту атаку. Об этом ведомство сообщило в четверг в Twitter .

"Дошло до очередного нападения мигрантов на солдата. Его ударили веткой в грудную клетку. Он выполнил два предупредительных выстрела в воздух. Солдат не пострадал. Агрессивно настроенные нападавшие ушли вглубь Белоруссии", - указано в сообщении.

Этот инцидент произошел во время попытки силового пересечения границы большой группой нелегальных мигрантов. "Вчера в районе Беловежи группа из нескольких сотен мигрантов попыталась силой пересечь границу. Атака началась с того, что в солдат бросили разные предметы, а затем мигранты попытались разрушить забор. Солдаты произвели предупредительные выстрелы в воздух", - информировали в Минобороны.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В основном в Польшу пытаются попасть граждане Ирака. Большинство из них заявляют о желании добраться до Германии.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда в район вблизи пограничного перехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали забор из колючей проволоки и предприняли неудавшуюся попытку перейти границу. После этого около 800 мигрантов разбили в этом месте палаточный лагерь, а другие 2-4 тыс. человек, как подсчитали польские службы, рассредоточились на всем протяжении польской границы, периодически пытаясь проникнуть в Польшу группами в несколько десятков человек.