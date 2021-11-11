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Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Павел Орловский/БелТА/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Павел Орловский/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Такое заявление Лукашенко прозвучало в четверг на совещании с правительством страны.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

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