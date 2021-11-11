{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко просил Путина подключить МО РФ к дежурству на границах Союзного государства

По словам президента республики, "россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию"

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с РФ о мониторинге границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, сообщает в четверг президентская пресс-служба.

Лукашенко добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие, - сказал Лукашенко на совещании вс правительством. - Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят".

По его словам, "россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Лукашенко: польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии
По словам белорусского лидера, за сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии более 1 тыс. человек
Лукашенко: польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии
Читать полностью