Лукашенко просил Путина подключить МО РФ к дежурству на границах Союзного государства

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с РФ о мониторинге границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, сообщает в четверг президентская пресс-служба.

Лукашенко добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие, - сказал Лукашенко на совещании вс правительством. - Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят".

По его словам, "россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию".