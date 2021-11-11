Премьер Польши назвал мигрантов на границе "боеприпасами в войне нового типа"

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает ситуацию на границе с Белоруссией войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ.

"То, с чем мы сталкиваемся, - это война нового типа. Это война, в которой боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Глава польского правительства попытался сравнить миграционный кризис на белорусско-польской границе с событиями Советско-польской войны (1919-1921).

"Сегодня мы снова сталкиваемся с агрессией со стороны нашего восточного соседа, - утверждал Моравецкий. - Ситуация не является столь драматичной в сравнении с той, что была более ста лет назад, когда потребовались храбрость и готовность отдать свою жизнь. Нынешняя [ситуация], которая, безусловно, очень серьезна и драматична для многих, не несет прямой угрозы для жизни".

"Несмотря на то, что правила ведения борьбы изменились, одно остается неизменным - мерилом безопасности является готовность защищать Республику Польша, защищать ее границы и суверенитет", - подытожил он.