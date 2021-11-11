Лукашенко: польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии

"Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу. Что недопустимо - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов", - приводит агентство БелТА выступление Лукашенко на совещании с правительством в четверг.

"Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - сказал белорусский президент.

По его словам, польские силовики пытаются оттеснить мигрантов на территорию Белоруссии. "За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что польские военные включают прожектора ночью, громкую связь и начинают "травить мигрантов".

Лагерь беженцев

По его словам, в лагере беженцев на белорусско-польской границе находятся 1 790 человек, еще 322 мигрантов польские силовики пытались выдворить в Белоруссию. "Но не получилось (вытолкнуть с польской территории - прим. ТАСС). Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил правительству обратить особое внимание детей и беременных женщин, находящихся в стихийном лагере. "Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас", - сказал Лукашенко. По его словам, "уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят". "Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть (оказать помощь - прим. ТАСС)", - отметил белорусский президент.

Обращаясь к председателю Совета республики (верхней палаты парламента) Наталье Кочановой, Лукашенко также поручил обратить внимание на женщин и детей. "Может быть, попросить их, чтобы они <...> отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью", - пояснил Лукашенко. "Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили", - добавил он. "Ну а беременные женщины… Придет срок рожать, конечно, в больницу будем вывозить и обслуживать дальше", - отметил Лукашенко.

Он также распорядился обеспечить мигрантов сухими дровами. "Надо привезти им туда и сложить. Никуда не денешься. Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили уйти оттуда", - сказал Лукашенко.