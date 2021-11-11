Число беженцев, перемещенных лиц и просителей убежища превысило в мире 84 млн

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц за первые шесть месяцев 2021 года выросло в мире с 82,4 млн до более 84 млн. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Тенденция к росту вынужденного перемещения людей продолжилась в 2021 году, и их общее число превышает сейчас 84 млн", - отметили в УВКБ, напомнив, что в конце 2020 года в мире насчитывалось 82,4 млн беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц. Причинами, заставляющими людей покидать свои дома, эксперты назвали насилие, отсутствие безопасности и последствия изменения климата.

В конце июня 2021 года в мире насчитывалось более 20,8 млн беженцев, что на 172 тыс. больше, чем в конце предыдущего года. Это рост произошел прежде всего за счет пяти стран - Центрально-Африканской Республики, которую покинули 71,8 тыс. ее граждан, Южного Судана (61,7 тыс.), Сирии (38,8 тыс.), Афганистана (25,2 тыс.) и Нигерии (20,3 тыс.). В целом больше всего беженцев, по состоянию на июнь, составляли сирийцы (6,748 млн), венесуэльцы (4,131 млн), афганцы (2,61 млн), южносуданцы (2,278 млн) и мьянманцы (1,128 млн). Из принимающих стран на первом месте Турция, разместившая у себя 3,696 млн беженцев. Далее следуют Колумбия (1,743 млн), Уганда (1,475 млн), Пакистан (1,438 млн) и Германия (1,235 млн).

За первые шесть месяцев текущего года в мире выросло число просителей убежища: сейчас этот статус имеют 4,4 млн человек, что на 0,3 млн больше, чем в декабре 2021 года. В свою очередь, число внутренне перемещенных лиц увеличилось, по оценкам УВКБ, с 48,6 до 50,9 млн. Этот рост произошел прежде всего вследствие конфликтов и насилия, говорится в докладе. Среди стран, где в первой половине года выросло число внутренне перемещенных лиц, авторы доклада называют Афганистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Мозамбик, Мьянму и Южный Судан.

"Предпочтительным решением" для большинства беженцев в УВКБ называют безопасное возвращение на родину "на основе свободного выбора". В первой половине нынешнего года в свои страны вернулись 126,7 тыс. беженцев. Кроме того, 13 государств сообщили о возвращении в родные места в первой половине 2021 года в общей сложности 936 тыс. внутренне перемещенных лиц, что на 48% больше, чем за тот же период 2020 года.

В России и Узбекистане стало меньше лиц без гражданства

Говоря о ситуации, в которой находятся лица без гражданства, УВКБ отмечает, что статистических данных об их численности в мире нет. Известно, что в 94 странах, по которым имеется статистика, по состоянию на середину 2021 года насчитывалось 4,3 млн апатридов. Согласно докладу, число апатридов "существенно уменьшилось в Узбекистане и Российской Федерации ввиду приобретения или подтверждения гражданства" в период с января по июнь текущего года. Вместе с тем выросло число лиц без гражданства в государствах, которые принимают у себя беженцев народности рохинджа. Согласно имеющимся в УВКБ статистическим данным, больше всего лиц без гражданства проживает в Кот-д'Ивуаре (953 тыс.), Бангладеш (889 тыс.), Мьянме (600 тыс.) и Таиланде (554,1 тыс.).