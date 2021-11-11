Маас возложил ответственность за ситуацию с мигрантами на границе на Лукашенко

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил вину за происходящее на границе Польши и Белоруссии на президента Александра Лукашенко. Об этом и.о. министра иностранных дел заявил в четверг, выступая в Бундестаге.

"Ответственность за страдания [мигрантов] несет Лукашенко и его помощники в Минске. Проблема не в Польше, а проблема в Лукашенко и Белоруссии", - считает Маас. Он призвал к солидарности с Польшей.

По его словам, власти в Минске якобы "доставляют мигрантов в Белоруссию, чтобы направить их к границам с ЕС". "Сотни беженцев, направляемые правоохранительными органами Белоруссии, застряли на границе", - утверждал и.о. министра.

Ужесточение санкций

Евросоюз ужесточит санкции против властей в Минске, введет секторальные ограничения, в частности, в отношении поставок калия, а также изучит вопрос принятия мер против авиакомпаний, участвующих в перевозке нелегальных мигрантов через Белоруссию.

"Никто не может уйти от наказания, участвуя в этой сети перевозки нелегальных мигрантов - это сигнал транзитным странам, государствам происхождения [мигрантов] и авиакомпаниям, которые перевозят мигрантов в Белоруссию", - сказал он. Маас отметил, что в ЕС не существует санкционного режима в отношении авиакомпаний, но отдельные страны - члены ЕС вправе запрещать рейсам садиться в их аэропортах. По его словам, ЕС уже предостерег "все авиакомпании" от участия в перевозке беженцев в Белоруссию и соответствующих ограничительных мерах.

"ЕС расширит и ужесточит санкции против режима Лукашенко. Мы примем решение по ним в понедельник [15 ноября]. Те лица и компании, которые участвуют в целенаправленной перевозке нелегальных мигрантов, подвергнутся санкциям, а именно, по всему миру", - утверждал Маас. К тому же на повестке новые варианты [санкций], в частности, расширение уже действующего санкционного режима, в особенности, секторальных ограничений", - добавил и.о. главы МИД, назвав в числе возможных вариантов введение санкций на поставки белорусского калия.