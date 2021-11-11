Глава МИД Мали надеется на помощь России в условиях угрозы существования его страны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мали рассчитывает на помощь России в условиях, когда существование республики находится под угрозой. Об этом заявил в четверг глава МИД Мали Абдулайе Диоп на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Каждый раз, когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала, нас поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью. Сейчас под угрозой само существование малийского государства, и есть поползновения, такие нападения на наше государство, они, к сожалению, никуда не делись, и некоторые даже хотят наказать Мали за тот выбор, который оно осуществляет", - сказал он.

"Сейчас мы находимся в переходном периоде, надеемся как можно скорее вернуться к нормальной, конституционной обстановке. Но естественно, существуют некоторые предварительные условия, которые необходимо соблюсти, чтобы нормализовать эту обстановку. В первую очередь речь идет о том, как добиться [обеспечения] безопасности ситуации в стране, безопасности граждан и товаров", - добавил глава МИД Мали.

Диоп отметил, что республика хотела бы "укрепить стратегическое сотрудничество" с Россией в различных областях. "Наши отношения имеют глубокие исторические корни, - пояснил он. - Как вы знаете, СССР в прошлом сопровождал Мали с момента [обретения страной] независимости. Мы бы хотели особенно вас поблагодарить за тот вклад, который вносит РФ в наше развитие, в частности в подготовку кадров, в подготовку военных кадров, за помощь нам технологиями. Отметим, что 80% нашего оборудования имеет российское происхождение".