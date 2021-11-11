Постоянный совет ОБСЕ обсудит ситуацию на границе ЕС и Белоруссии

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Белоруссия спровоцировала на границе Европейского союза критическую ситуацию с мигрантами, ее будут обсуждать на заседании в четверг постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщил постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский.

"Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит критическую ситуацию на границе Евросоюза, вызванную Белоруссией. Человеческие жизни и благополучие не должны подвергаться опасности в политических целях", - написал польский постпред на своей странице в Twitter.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид ранее заявила, что "потрясена гуманитарной ситуацией вдоль границы Белоруссии и инструментализацией мигрантов". Она призвала в "Твиттере" к соблюдению концепции ОБСЕ о безопасности границ и обязательств в сфере прав человека. "Срочно необходимо конструктивное взаимодействие", - добавила Шмид.

В понедельник в Белоруссии несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.