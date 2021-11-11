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Задержание Саакашвили в Грузии

Тбилисский суд назначил еще один судебный процесс над Саакашвили 15 ноября

Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил, что речь пойдет о растрате более $2,7 млн государственных средств

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд на 15 ноября назначил еще один судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На этот раз речь идет о растрате госсредств в размере более $2,7 млн, сообщил в четверг ТАСС адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"15 ноября назначен еще один процесс, в котором фигурирует Михаил Саакашвили. Примет ли он участие в процессе, пока не известно. Процесс состоится в 11:00 (10:00 мск)", - сказал Басилая, добавив, что речь идет о деле, касающемся растраты госсредств.

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