Депутату Рады, оскорбившему Зеленского, предъявили обвинение в хулиганстве

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, показавшему на заседании парламента неприличный жест в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом ведомство сообщило в четверг на своем официальном сайте.

"Народному депутату сообщено о подозрении [предъявлено обвинение] в хулиганстве в стенах парламента", - говорится в сообщении. Уточняется, что член Верховной рады подозревается "в грубом нарушении общественного порядка". Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет. "Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ГБР.

В ведомстве выразили мнение, что целью действий депутата является желание "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков".

Ранее в четверг Лерос на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о том, что следователи пришли к месту его проживания для предъявления обвинений. Он заявил, что его хотят наказать за оппозиционные политические взгляды. 4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины Лерос взял слово для выступления с трибуны Верховной рады. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал Зеленского "главным предателем в стране". После этого спикер Рады Руслан Стефанчук отключил его микрофон, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну. Фракция президентской партии "Слуга народа" в парламенте заявила о недопустимости такого поведения депутата и потребовала от регламентного комитета дать оценку действиям Лероса и вынести решение в отношении него.

Лерос был внештатным советником Зеленского до марта 2020 года. Президент уволил его после того, как депутат выступил против консультативного совета в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины с участием представителей республик Донбасса. Кроме того, в настоящий момент против Лероса возбуждено два уголовных дела - по статьям о покушении на обман суда и о разглашении гостайны.