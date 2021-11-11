Украина проводит учения для защиты границы от мигрантов

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Украины Денис Монастырский улетел в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы со стороны Белоруссии организованными толпами мигрантов, а также "для противодействия другим гибридным угрозам". Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения как единый кулак внутренней безопасности Украины", - цитирует пресс-служба Монастырского.

Монастырский совершает поездку вместе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнекой, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Юрием Лебедем. Отмечается, что на участке пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда будут проведены учения для "боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой".

Планируется также проведение совещания с руководителями объединенных территориальных общин, которые находятся вдоль границы, руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что украинские спецслужбы и структуры МВД в связи с большим наплывом мигрантов в Белоруссию уже приведены в повышенную боевую готовность. По его словам, эскалация кризиса возможна в любой момент.

В последние дни на территории Белоруссии на границе с Польшей собрались около трех тысяч нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые надеются попасть в страны ЕС. Некоторые из беженцев предприняли попытки прорваться на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В этой ситуации на Украине звучат опасения, что, не попав в Польшу, мигранты попытаются прорваться в Германию через Украину.