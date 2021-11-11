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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В УВКБ ООН назвали катастрофической ситуацию на белорусско-польской границе

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев пообещало продолжать поставки помощи беженцам на границе

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Белоруссии Мулусеу Мамо назвал катастрофической ситуацию на белорусско-польской границе и пообещал, что организация продолжит поставки гуманитарной помощи находящимся там мигрантам.

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"Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", - приводит слова Мамо агентство БелТА. Посетив лагерь беженцев на границе, он отметил, что условия, сложившиеся там, не самые лучшие.

По данным агентства, представитель Международной организации по миграции в Белоруссии Махым Оразмухамедова также встретилась с беженцами и отметила, что странам необходимо обратить внимание на гуманитарный контекст ситуации и гуманное разрешение и урегулирование ситуации. Отмечается, что помимо гуманитарной помощи беженцам предоставили информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе добровольном возвращении на родину.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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