В УВКБ ООН назвали катастрофической ситуацию на белорусско-польской границе

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Белоруссии Мулусеу Мамо назвал катастрофической ситуацию на белорусско-польской границе и пообещал, что организация продолжит поставки гуманитарной помощи находящимся там мигрантам.

"Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", - приводит слова Мамо агентство БелТА. Посетив лагерь беженцев на границе, он отметил, что условия, сложившиеся там, не самые лучшие.

По данным агентства, представитель Международной организации по миграции в Белоруссии Махым Оразмухамедова также встретилась с беженцами и отметила, что странам необходимо обратить внимание на гуманитарный контекст ситуации и гуманное разрешение и урегулирование ситуации. Отмечается, что помимо гуманитарной помощи беженцам предоставили информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе добровольном возвращении на родину.