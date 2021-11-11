У МИД Польши нет информации о задержании гражданина РФ на границе с Белоруссией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши не располагает информацией о задержании российского гражданина на границе с Белоруссией, о чем ранее сообщила польская погранохрана. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы никакой информации про [задержание] людей, которые были русскими [российскими] гражданами или гражданами других государств, не знаем в польском МИД", - отметил он. По словам пресс-секретаря, власти Польши задержали на границе с Белоруссией трех граждан ФРГ за то, что те якобы хотели "поддержать" находящихся там беженцев. Однако затем Ясина сообщил, что польская сторона уже отправила задержанных обратно в Германию. "Возможно, [они] очень быстро вернутся в эту страну [ФРГ]", - подытожил он.

В среду польская погранохрана информировала о задержании за пособничество пытающимся незаконно пересечь польско-белорусскую границу трех иностранцев, включая одного гражданина РФ. Пресс-секретарь посольства России в Варшаве Владимир Александров сообщал ТАСС, что власти Польши пока не уведомили российское диппредставительство о задержании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что Варшава "предпримет все необходимые шаги", чтобы прояснить ситуацию.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций против соседней страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" белорусского лидера.