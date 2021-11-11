Глава ДНР призвал готовиться к ухудшению ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что республика должна готовиться к возможному ухудшению ситуации на линии соприкосновения, чтобы не позволить Украине начать наступление. Об этом он заявил в интервью республиканским и зарубежным СМИ, выдержки из которого опубликовало в четверг Донецкое агентство новостей.

"Нам нужно готовиться, готовиться и готовиться [к ухудшению ситуации]. Более того, у нас есть информация, работает наша разведка, и мы прекрасно осознаем, для чего мы проводим сейчас учения, для чего мы проводим слаженные [действия] между всеми нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочие. Потому что если мы немного расслабимся, создадим видимость, что [думаем, что] Украина не будет наступать, они будут наступать", - сказал Пушилин.

Он добавил, что постоянные тренировки и проверка готовности министерств и ведомств позволяют ДНР реагировать на любое развитие событий.

Последние подобные проверки органов управления и сил гражданской обороны к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций проводились в республике в сентябре.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).