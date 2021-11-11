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В ДНР следят за перемещениями беспилотников Bayraktar, используемых ВС Украины

Генеральный штаб ВС Украины ранее сообщил, что военнослужащие страны по приказу главнокомандующего Валерия Залужного впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Места и время вылета беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые задействуют украинские военные, известны Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг в интервью республиканским и зарубежным СМИ заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы видели все, что происходит. О Bayraktar мы знаем давно, и мы видим, где они вылетают, когда они вылетают, мы прекрасно понимаем, что наши технические возможности поражения Bayraktar понятны. Понятны и украинской стороне, поэтому они не приближаются к той линии, с которой будет работать непосредственно наша ПВО", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

26 октября Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что военнослужащие страны по приказу главнокомандующего Валерия Залужного впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Согласно информации украинского Генштаба, это произошло возле подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное на мариупольском направлении. В результате атаки боеприпасом с беспилотника якобы была поражена одна из гаубиц артиллерийской батареи сил республики. После разбирательства министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что данная информация не подтвердилась.

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