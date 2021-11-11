Эксперт назвал хартию сотрудничества США и Украины заменителем реальных действий

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. США не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и вступления в НАТО, а также реально развивать с ней экономическое сотрудничество, в связи с чем была подписана обновленная хартия стратегического партнерства двух стран как заменитель реальных действий. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"В какой-то мере подписание этого документа играет роль заменителя - эрзаца - тех форматов сотрудничества, к которым стремится Украина: она хотела гарантии или поддержки вступления в НАТО, зоны свободной торговли, гарантий или договора о совместной обороне, то есть реальных вещей. Вместо этого мы имеем дело с декларацией о намерениях, с документом, который не является ни договором, ни даже полноценным международно-правовым соглашением, с информационным и политическим заменителем реальных возможных форм стратегического сотрудничества между Украиной и США", - полагает Бортник.

Он напомнил, что Комиссия стратегического партнерства Украины и США, встреча которой состоялась накануне в Вашингтоне, работала еще при президенте Украины Леониде Кучме, а хартия подписана при президенте Викторе Ющенко, то есть идея использования этого механизма не нова. Сейчас же, полагает Бортник, хартия сыграет роль компенсаторного механизма. "Его американские партнеры предоставляют Украине в условиях, когда они не готовы давать гарантии безопасности, развивать реальное экономическое сотрудничество или гарантировать поддержку вступления Украины в НАТО", - отметил эксперт. Бортник добавил, что в целом хартия подписана, чтобы "на всякий случай создать правовые основы для возможного многоаспектного сотрудничества" - военного, социального, экономического. По его мнению, на этот документ будет удобно ссылаться в случае инициатив о предоставлении помощи Украине со стороны США или запуска каких-либо программ сотрудничества.

С оглядкой на Россию

Несмотря на то, что Киев преподносит переговоры в Вашингтоне как большую победу, "ценность хартии - политическая и правовая - очень низкая", уверен политолог. Документ не предоставляет Украине никаких серьезных перспектив, что укладывается в нынешнюю политику США, связанную с отношениями с Россией. "Взгляды Украины и США по некоторым вопросам, в частности относительно проекта "Северный поток - 2" и взаимоотношений с Россией, расходятся, потому что там у США своя политика. Американцы сегодня ищут инструменты для диалога, холодного мира, стратегической стабильности с Россией. В то же время украинское руководство продолжает разыгрывать радикальную антироссийскую карту", - резюмировал Бортник.

Накануне после нескольких лет перерыва возобновила работу Комиссия стратегического партнерства Украины и США. В среду в Вашингтоне состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по итогам которых была обнародована совместная американско-украинская хартия о двустороннем стратегическом партнерстве. В ней отмечается, что США намерены укреплять сотрудничество с Украиной в сферах кибербезопасности, обмена разведывательными данными, а также военного взаимодействия на Черном море. В хартии обозначено стремление Вашингтона и Киева работать над обеспечением полной интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, а также приверженность США поддержанию энергетической безопасности Украины.