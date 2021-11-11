В ЕС заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Лукашенко: польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии

По словам белорусского лидера, за сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии более 1 тыс. человек

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