Глава ДНР сообщил о введении обязательного наличия гражданства ДНР для госслужащих

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Наличие гражданства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) станет в течение следующего года обязательным условием для чиновников и госслужащих. Об этом в четверг в интервью республиканским и зарубежным СМИ заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В течение 2022 года мы будем принимать решение касательно того, что наличие гражданства ДНР является обязательным условием занятия должности в чиновничьем аппарате или на госслужбе", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По последним данным, в республике выдано более 824 тыс. паспортов гражданина ДНР. Его наличие является обязательным условием для вступления жителей республики в гражданство РФ в упрощенном порядке.

В мае 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой - 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет народных республик.