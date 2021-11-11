Макрон возглавил памятную церемонию в годовщину окончания Первой мировой войны

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Памятные мероприятия в честь 103-й годовщины завершения Первой мировой войны прошли в четверг в Париже. Главная церемония состоялась у подножия Триумфальной арки, где президент Франции Эмманюэль Макрон возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Перед началом памятного мероприятия глава государства по традиции возложил цветы к памятнику политическому деятелю эпохи войны Жоржу Клемансо, которого французы называют Отцом победы в Первой мировой войне.

После прибытия Макрона к Триумфальной арке гроб с телом Юбера Жермена - последнего кавалера французского ордена Освобождения - был торжественно доставлен на кузове бронетранспортера. От Дома Инвалидов через мост Александра III и Елисейские поля его сопровождал большой кортеж из кавалерии и военных на мотоциклах.

Жермен - ветеран, военный и государственный деятель Франции - умер 12 октября на 102-м году жизни, и сегодня его должны с почестями похоронить в национальном мемориале Мон-Валерьен на западной окраине Парижа. Данный жест связан с тем, что во Франции 11 ноября отмечается не только как день окончания Первой мировой войны, но и как день поминовения всех погибших солдат.

Признательность Франции

"Были бы мы здесь без Юбера Жермена?" - задал Макрон вопрос в самом начале своей речи, упомянув имена многих других кавалеров ордена Освобождения и отметив подвиги солдат, сражавшихся за Францию. "Он присоединится к своим братьям по оружию сегодня днем в Мон-Валерьене, а вместе с ними и ко всем тем, кто поднялся на борьбу за то, чтобы Франция жила. После этого кавалеров ордена среди нас больше не останется", - добавил он.

"Франция живет, выживает, преодолевает вызовы эпох благодаря людям, которые питают ее своей любовью к свободе и преданностью ценностям", - заявил глава государства.

В ходе церемонии были также названы имена французских военнослужащих, погибших за последний год в ходе военных операций. Она завершилась исполнением "Марсельезы" - гимна Французской Республики - и "Песни партизан", ставшей песней движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Среди гостей мероприятия в этом году присутствует вице-президент США Камала Харрис, президент Франции тепло приветствовал ее. Также в церемонии приняли участие премьер-министр страны Жан Кастекс, представители кабинета министров и военного командования страны, спикеры Национального собрания (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты парламента) Франции, экс-президент Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго и другие политические и общественные деятели. В условиях продолжающейся пандемии количество участников было ограничено, а проход для простых парижан на Елисейские поля и прилегающие к площади Звезды - Шарля де Голля улицы был перекрыт.

Окончание войны

Боевые действия Первой мировой войны были прекращены 11 ноября 1918 года в 11 часов утра. Это был одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца мирового конфликта. Капитуляцию Германии страны Антанты приняли ранее в этот же день в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа в вагоне французского главнокомандующего.

В ознаменование этого события в тот же день был дал артиллерийский салют из 101 залпа - последних в истории Первой мировой войны. Продолжавшаяся с июля 1914 года она стала самым смертоносным конфликтом начала ХХ века. За четыре года войны, проходившей с 28 июля 1914 года, погибли 18,6 млн человек. Во Франции она унесла жизни 1,7 млн, в Германии - 2,4 млн, в России - 3,3 млн человек.