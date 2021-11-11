Минюст Грузии опубликовал кадры сопротивления Саакашвили при госпитализации

В видеоматериале, продолжительность которого около трех минут, видно, что Саакашвили доставили в тюремную больницу на машине скорой помощи. Выйдя из автомобиля, он начал сопротивляться, из-за чего правоохранителям пришлось его поднять в палату, держа за руки и ноги. Бывший президент продолжил выражать недовольство своей госпитализацией уже в палате. На кадрах видно как он толкнул рукой и бросил медицинскую аппаратуру, а затем хотел ударить стоящего рядом сотрудника больницы, однако в дело вмешались правоохранители.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Изначально он был помещен в тюрьму города Рустави, однако в понедельник Минюст его доставил в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Перевод Саакашвили в тюремный госпиталь произошел против его воли, так как он вместе с адвокатами настаивал на госпитализации в частную клинику, однако власти не сделали этого из-за соображений безопасности.

Сразу после перевода в тюремную больницу Саакашвили написал письмо, в котором сказал, что его избили сотрудники Минюста, протащили по земле, разорвали одежду. Он также отметил, что врачи больницы хотели сделать ему укол, он стал сопротивляться, из-за чего ударил рукой анализатор. Оппозиция тогда же заявила, что власти проявили бесчеловечное отношение к Саакашвили.