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Задержание Саакашвили в Грузии

Минюст Грузии опубликовал кадры сопротивления Саакашвили при госпитализации

На кадрах видно, как выйдя из автомобиля, экс-президент Грузии начал сопротивляться, из-за чего правоохранителям пришлось его поднять в палату, держа за руки и ноги

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в четверг опубликовала видеокадры госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На записи видно, как бывший грузинский лидер оказывает сопротивление правоохранителям.

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В видеоматериале, продолжительность которого около трех минут, видно, что Саакашвили доставили в тюремную больницу на машине скорой помощи. Выйдя из автомобиля, он начал сопротивляться, из-за чего правоохранителям пришлось его поднять в палату, держа за руки и ноги. Бывший президент продолжил выражать недовольство своей госпитализацией уже в палате. На кадрах видно как он толкнул рукой и бросил медицинскую аппаратуру, а затем хотел ударить стоящего рядом сотрудника больницы, однако в дело вмешались правоохранители.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Изначально он был помещен в тюрьму города Рустави, однако в понедельник Минюст его доставил в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Перевод Саакашвили в тюремный госпиталь произошел против его воли, так как он вместе с адвокатами настаивал на госпитализации в частную клинику, однако власти не сделали этого из-за соображений безопасности.

Сразу после перевода в тюремную больницу Саакашвили написал письмо, в котором сказал, что его избили сотрудники Минюста, протащили по земле, разорвали одежду. Он также отметил, что врачи больницы хотели сделать ему укол, он стал сопротивляться, из-за чего ударил рукой анализатор. Оппозиция тогда же заявила, что власти проявили бесчеловечное отношение к Саакашвили.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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