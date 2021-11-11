К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в том числе для представления его интересов в Европейском суде по правам человека. Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве сообщили адвокаты политика.

"Чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран. Это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся. И мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича [Медведчука]", - отметила одна из адвокатов оппозиционера Лариса Чередниченко.

В свою очередь Бертран Мальмендье сообщил, что готов бороться с нарушением прав Медведчука. "Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона", - пояснил он. Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука "на европейской арене, в частности в ЕСПЧ".

В свою очередь Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела - так называемое газовое о событиях 2014-2020 годов и угольное о событиях 2014-2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". По второму делу следствие рассматривает якобы причастность политика к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". Сейчас политик находится под круглосуточным домашним арестом.