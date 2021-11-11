Минобороны Латвии не исключило участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Обострение миграционного кризиса на границах ЕС может привести к вмешательству НАТО. Такое мнение высказал в четверг министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Я думаю, что если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский союз и - я не могу исключить - даже НАТО будут вовлечены, - сказал он в эфире Латвийского радио. - Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем".

Пабрикс выразил надежду на то, что нынешний миграционный кризис поможет поменять отношение ЕС к вопросу финансирования укреплений границы.

"Я думаю, что кризис, который происходит сейчас на наших границах, позволит нам поменять мнение всего Европейского союза и [Европейской] комиссии, - сказал он. - Потому что даже если пока они говорят нет, они должны в первую очередь менять отношение насчет финансирования [строительства забора на границе]".

Министр обороны Латвии также указал, что Еврокомиссия действует в вопросе разрешения миграционного кризиса у своих границ "очень медленно".

"Есть такая критика - не только с моей стороны, - что [Европейская] комиссия и Европейский союз очень медленно действуют [в разрешении миграционного кризиса]", - сказал он.

"Если Еврокомиссия не найдет способ, как быстро реагировать на такие кризисы, то будущий потенциал Евросоюза будет намного более критично оцениваться жителями Европы", - добавил Пабрикс.