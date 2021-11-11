Новые санкции ЕС против Минска включат список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Новые санкции ЕС против Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов, указал представитель ЕК.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе отметила, что газ - это ресурс первой необходимости и Белоруссия не должна его использовать в качестве геополитического оружия для гибридных атак против ЕС.

"Газ - это ресурс первой необходимости, и Белоруссия не должна его использовать в качестве геополитического оружия для гибридных атак против ЕС. Также как не должна использовать для этой цели людей", - заявила Массрали, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности закрытия Минском транзита газа в ответ на новые санкции ЕС. Она подчеркнула, что "именно против подобных действий и направлены санкции ЕС".

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Дана Спинант добавила: "Газ - это новое средство гибридных атак, которое может добавиться к уже продолжающимся нападениям. Мы видели эти угрозы и мы можем ясно заявить, что мы не позволим себя запугать. Это все, что я могу сказать по заявлениям белорусской стороны в отношении поставок газа в страны Евросоюза".

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу Ямал - Европа. Он поручил МИД "предупредить всех в Европе", что если против Минска будут введены дополнительные санкции, на них последует ответ.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера. Как ожидается, эта тема станет основной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября.