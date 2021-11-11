ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека объединил материалы двух обращений защиты главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат политика Лариса Чередниченко.

"Мы оформили и подали в ЕСПЧ два дела. И у нас есть ответ по одному из обращений - открыто производство. Дело называется "Медведчук против Украины". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого. Они объединены с первым и будут рассматриваться одновременно", - проинформировала она.

Чередниченко пояснила, что дела объединены, поскольку в обоих случаях идет речь о нарушении права на свободу, на доступ к правосудию и о преследовании по политическим мотивам.

Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. В начале августа депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что ЕСПЧ открыл производство по иску Медведчука о признании незаконными действий украинской власти. 26 августа Кузьмин проинформировал, что Медведчук подал второй иск в ЕСПЧ против Украины, в котором речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Тогда же депутат утверждал, что первый иск принят судом к производству и может быть рассмотрен в приоритетном порядке в ближайшее время.

На Украине против Медведчука открыты два уголовных дела - так называемое газовое о событиях 2014-2020 годов и угольное о событиях 2014-2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". По второму делу следствие рассматривает якобы причастность политика к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". Сейчас политик находится под круглосуточным домашним арестом.