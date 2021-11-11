Массовое шествие по случаю Дня независимости Польши началось в Варшаве

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Традиционное шествие национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в польской столице по случаю Дня независимости Польши, началось в четверг в центре города.

Как передает корреспондент ТАСС, трасса проведения марша оценена. В центре города дежурят усиленные патрули полиции и военной жандармерии. Участники шествия полностью заняли центральный круговой перекресток и прилегающие улицы, формируя широкую колонну, которой они намерены пройти по мосту через реку Висла к Национальному стадиону.

Устроив дымовую завесу, участники марша выдвинулись. Большинство участников маршируют с бело-красными национальными флагами и другой патриотической символикой. В этом году шествие проходит под общим названием "Независимость не продается".

По традиции в центре города была организована и контрдемонстрация антифашистов. Группу демонстрантов окружили представители внутренней охраны Марша независимости, которые отвечают за его безопасное проведение. Протестующих разных взглядов также отделяет друг от друга полиция.

Ранее на площади Пилсудского у Могилы неизвестного солдата по случаю праздника прошли официальные торжества с участием представителей правительства, парламента, армии, духовенства, многочисленных местных жителей. Под музыкальное сопровождение военного оркестра состоялась торжественная смена караула, поднятие государственного флага и смотр войск.

День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году Польша отмечает 103-ю годовщину обретения независимости. По этому случаю в разных городах республики проходят праздничные мероприятия, концерты и шествия.