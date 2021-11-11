Джонсон приветствовал совместную декларацию США и Китая по климату

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал совместную декларацию США и Китая по вопросам климата, принятую на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Я приветствую продемонстрированную вчера (в среду - прим. ТАСС) Китаем и США приверженность расширению масштабов действий, направленных на борьбу с изменением климата в этом десятилетии, а также стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия, - написал Джонсон в четверг в Twitter. - Это будет способствовать переговорам в заключительные дни конференции".

Ранее Джонсон признал, что переговоры идут очень непросто. Он призвал все делегации приложить дополнительные усилия для того, чтобы консенсус был достигнут.

В среду представители США и Китая приняли на климатической конференции ООН совместную декларацию в поддержку ее задач.

Конференция проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. Они после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.