Премьер Молдавии заявила, что поедет в Россию после заседания межправкомиссии

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что пока не планирует поехать в Россию, о таком визите можно будет говорить после заседания российско-молдавской межправительственной комиссии.

"Пока у меня нет запланированного визита в Российскую Федерацию. На следующей неделе в Москву с визитом отправится министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, который встретится с министром [иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым и с другими официальными лицами. Затем планируется заседание молдавско-российской межправкомиссии и после этого можно будет говорить, когда может состояться мой визит и какие темы будут обсуждаться", - заявила Гаврилица на пресс-конференции, посвященной 100 дням правления своего кабинета министров.

При этом она не уточнила, когда может состояться заседание межправкомиссии, сопредседателем которой со стороны Кишинева является Попеску, а со стороны России - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Правительство Гаврилицы было утверждено после продолжавшегося несколько месяцев политического кризиса в августе этого года голосами пропрезидентской Партии действия и солидарности, которая победила на досрочных парламентских выборах в июле.

Свой первый зарубежный визит она совершила в Брюссель, где обсуждала финансовую помощь правительству и обязательства Молдавии по реформированию системы правосудия, укреплению государственных институтов, борьбе с коррупцией и другие реформы. В отношении России она высказывалась за "активный и прагматичный диалог".