Повстанцы заявили, что сбили на севере Эфиопии боевой вертолет

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Повстанцы из эфиопского штата Тыграй сбили в четверг боевой вертолет в районе города Милле в штате Афар на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщил член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

Что происходит в Эфиопии.

Что происходит в Эфиопии. Факты

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"Утром наши зенитные подразделения на фронте в Милле сбили боевой вертолет Ми-35", - отметил он в Twitter. Подтверждения из независимых источников данной информации нет.

В последние трое суток в районе Милле идут интенсивные бои между федеральными подразделениями Эфиопии и повстанцами Тыграя. Город находится вблизи транспортного коридора, который соединяет столицу страны Аддис-Абебу с портами Джибути.