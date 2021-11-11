Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США) и Брис Рокфей (Франция) 10 ноября в Париже обсудили возможности урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорнокарабахского конфликта. Арарат Мирзоян подчеркнул, что всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта возможно только мирными путем, в соответствии с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе принципов и элементов, известных сторонам", - отмечается в сообщении.

Как указывается в релизе, стороны отметили важность реализации четких шагов, направленных на деэскалацию в регионе. "В этой связи Мирзоян осудил нападения на мирное население в Нагорном Карабахе, приведшие к человеческим жертвам, а также продолжающуюся антиармянскую риторику", - говорится в заявлении МИД Армении.

Мирзоян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями по актуальным гуманитарным вопросам. "В этом контексте министр подчеркнул необходимость немедленной и безоговорочной репатриации армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, а также выяснения судьбы пропавших без вести и сохранения армянского исторического и культурного наследия", - указывается в релизе.

МИД Армении также сообщает, что 10 ноября в Париже при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Мирзоян встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"В ходе пятисторонней встречи глава МИД Армении выразил позицию армянской стороны о полном восстановлении процесса мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мирзоян подтвердил позицию, высказанную на встрече с сопредседателями, в том числе необходимость деэскалации, урегулирования гуманитарных вопросов, а также недопустимость провокаций и антиармянской риторики", - говорится в заявлении.