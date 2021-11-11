Глава Приднестровья сообщил, что в республике не могут поменять паспорта 30 тыс. россиян

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 30 тыс. российских граждан, проживающих в Приднестровье, не могут поменять паспорта, чтобы выехать в РФ на лечение и для решения других вопросов. Об этом заявил в четверг журналистам президент непризнанной республики Вадим Красносельский, находящийся в Москве.

По его словам, российский пункт консульского обслуживания в Тирасполе не справляется с потоком обращений от граждан.

"У нас уже скопился целый блок проблем - например, около 30 тыс. граждан не могут поменять паспорта", - сказал Красносельский. Он уточнил, что "люди обращаются с просьбами выехать в Россию для медицинского обслуживания, срочных операций, решения других вопросов, но не могут это сделать из-за просроченных паспортов".

В настоящее время в Тирасполе работает консульский пункт РФ, при этом число граждан России в непризнанной республике, по данным ее властей, превышает 220 тыс.

Вопрос об открытии генконсульства в Приднестровье обсуждался еще 2012 году во время визита в Молдавию Дмитрия Рогозина, занимавшего тогда пост вице-премьера, спецпредставителя президента России по Приднестровью. Тогда было принято решение начать консультации по этому вопросу, первые раунды которых прошли в Москве и Кишиневе. Однако занимавший в те годы пост президента Молдавии Николай Тимофти заявил, что считает невозможным открыть консульство РФ в Тирасполе до вывода российских войск из непризнанного Приднестровья.