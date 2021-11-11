В Латвии пообещали, что пограничники и ВС не будут причинять вред мигрантам на границе

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная охрана и Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии не будут стрелять на поражение или причинять какой-либо другой вред нелегальным мигрантам, наплыв которых наблюдается на границе с Белоруссией. Об этом в четверг заявила министр внутренних дел республики Мария Голубева.

"В данный момент у нас действуют все законы Латвийской Республики относительно действий пограничной службы. Несмотря на то, что к ним на помощь пришли и придут еще представители НВС, эта ситуация все-таки не военная, речь о военном конфликте не идет и мы надеемся, что такого не случится", - сказала она в интервью местной радиостанции Baltcom.

Глава МВД напомнила, что по решению правительства Латвии на территорию республики нельзя пускать беженцев, пограничники должны отправлять их обратно.

"Но это не значит, что беженец не может обратиться к Латвии за помощью, если он действительно классифицируется как беженец. Не все эти люди, согласно международному законодательству, беженцы. Беженец - человек, который получил такой статус в результате рассмотрения его прошения, которое основано на реальных фактах того, что он проживал в стране с войной или катастрофой", - отметила она.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 216 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.

Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Белоруссии Латвия в начале октября начала строить на границе с соседней страной временный забор из колючей проволоки. Республика установила уже 30 км заграждения из запланированных 37 км. Ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено до конца следующей недели. Заграждение устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.