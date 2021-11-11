Глава МВД Эстонии сообщил, что обустройство границы с РФ может быть завершено раньше срока

ТАЛЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Проект строительства новой инфраструктуры границы Эстонии с РФ может быть завершен с опережением графика. Такое мнение высказал в четверг министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани.

"Мы сдвинули вперед также сроки целого ряда тендеров по строительству инфраструктуры на границе, до шести месяцев, - приводит его слова газета Postimees. - Цель этого шага - ускорить строительство сооружений на восточной границе и получение техники для наблюдения за границей".

Как пояснил Яани, заграждение уже установлено на границе в тех местах, где, по оценке экспертов, наиболее высока вероятность незаконного пересечения границы.

"Это линия рубежа от точки схождения трех границ (Эстонии, России и Латвии - прим. ТАСС) в юго-восточной части Эстонии и вверх на протяжении 23 километров", - сказал министр.

Он добавил, что строительные работы ведутся также на других участках восточной границы на протяжении почти 39 километров.

Проект обустройства границы

Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с РФ начались в эстонском уезде Вырумаа в июле 2020 года. Смета первого этапа, который должен быть завершен в течение трех лет, составит €20 млн. Ранее правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн, проект может быть завершен к 2026-2027 годам.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.