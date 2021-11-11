Власти Белоруссии обещают разместить детей мигрантов в оздоровительном лагере

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко пообещал в ближайшее время подобрать подходящий объект для размещения детей мигрантов, которые сейчас находятся в сложных условиях на границе с Польшей и пытаются проникнуть на территорию ЕС. По словам министра, беженцев могут разместить в одном из детских оздоровительных лагерей вместе с матерями.

"Система образования, несомненно, готова выполнить поручение главы государства относительно поддержки в первую очередь детей, которые находятся в сложных условиях. В ближайшее время мы подберем какую-то базу, возможно, это будет детский оздоровительный лагерь, где созданы все условия", - цитирует в четверг агентство БелТА высказывания Карпенко по итогам совещания, которое провел президент Белоруссии Александр Лукашенко с правительством.

"Нужны также педагоги, воспитатели, которых мы подберем. И предложим беженцам возможность, чтобы по крайней мере дети находились не на границе, в этих полевых условиях, а в более приемлемых условиях", - добавил Карпенко.

Возможность поселиться на базе или в оздоровительном лагере также будет предоставлена матерям размещаемых там детей и беременным женщинам, сообщил министр образования Белоруссии.

В ходе совещания Лукашенко поручил правительству обратить особое внимание на беременных женщин и детей, находящихся в стихийном лагере на границе. Президент заявил, что, хотя мигранты не хотят покидать приграничную территорию, женщины и дети не могут там оставаться в связи с наступлением холодов. Обращаясь к председателю Совета республики (верхней палаты парламента) Наталье Кочановой, Лукашенко заявил, что надо убедить матерей из семей мигрантов отдать детей представителям белорусских властей для размещения в санатории. Президент Белоруссии также допустил, что детей можно разместить вместе с матерями. Лукашенко пообещал отправить в больницу беременных женщин из семей мигрантов, когда наступит срок родов.