Рейтинг Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом с момента его избрания

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке в 20%, что является антирекордом с момента его избрания главой государства в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг.

По данным исследования, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшие дни, то действующего президента поддержали бы 21,8% украинцев среди тех, кто определился с выбором. Второе место занял бы Петр Порошенко, которого поддержали бы 14,5% респондентов, третьим идет Юрий Бойко - 11%. Вплотную к нему приближается Юлия Тимошенко с 10,8% поддержки. Заметно набирает "вес" экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, которого поддерживают 8,8% опрошенных.

Последний опрос зафиксировал самый низкий показатель у Зеленского с момента избрания его президентом. В то же время заметен быстрый рост рейтинга Разумкова. По мнению экспертов, именно к экс-спикеру Рады переходят голоса тех избирателей, которые разочаровались в Зеленском. Еще неделю назад опрос "Рейтинга" показывал поддержку Зеленского на уровне 25,1%. Немногим ранее "Украинский институт будущего" сообщил, что президентский рейтинг Зеленского с сентября по октябрь снизился на 7%.

Данные опроса социологической группы "Рейтинг" показывают также, что почти две трети украинцев недовольны работой Зеленского. По данным опроса, только 33% опрошенных украинцев удовлетворены деятельностью президента, а 65% высказались по этому поводу негативно. Деятельностью офиса президента удовлетворены 22%, а недовольство высказали 72%. Работа премьер-министра Дениса Шмыгаля устраивает лишь 18% опрошенных, недовольство высказали 68%, а 14% не смогли ее оценить.

Самое большое недовольство украинцев среди органов центральной власти вызывают кабинет министров и Верховная рада. Работу правительства негативно оценивают 80% опрошенных, а парламента - 83%.

Опрос был проведен в период с 4 по 9 ноября 2021 года на всей территории Украины, за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса. Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрошено 5 тыс. респондентов.