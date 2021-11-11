{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Сейм Литвы на три месяца продлил особые полномочия армии по охране границы с Белоруссией

За военнослужащими остается право проверки документов, проведения досмотра людей и транспорта, а также преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы еще на три месяца продлил особые полномочия, предоставленные армии, участвующей в помощь погранслужбе в охране границы с Белоруссией, через которую в балтийскую республику в 2021 году проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. За это на пленарном заседании в четверг, которое транслируется на сайте законодательного собрания, высказались 125 депутатов, четыре парламентария воздержались, против никто не голосовал.

Как сообщила пресс-служба Сейма, за военнослужащими по-прежнему остается право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям.

В помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы с августа направлено около 1,2 тыс. военнослужащих. В середине октября Билотайте сообщила, что участие армии в охране границы будет усилено, дополнительное количество составит до 64 военнослужащих в сутки. Часть командированных военных задействована в работах по строительству заграждения на границе. Большинство совместно с пограничниками участвует в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Пандемия COVID-19
Аргентина безвозмездно передаст около 1 млн доз вакцины от коронавируса пяти странам
В документах отмечается, что это будет способствовать обеспечению "справедливого и своевременного доступа к вакцинам"
Читать полностью