Расширенная "тройка" по Афганистану призвала талибов разорвать связи с террористами

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Участники заседания в формате "тройка плюс", которое прошло в четверг в Исламабаде, призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) разорвать связи со всеми террористическими группировками и лишить их возможности действовать на афганской территории. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, которое распространил МИД Пакистана.

Участники встречи "самым решительным образом осудили недавние террористические нападения в Афганистане и призвали "Талибан" разорвать связи со всеми международными террористическими группировками, демонтировать и ликвидировать их решительным образом и лишить свободы действий любую террористическую организацию внутри страны", - говорится в заявлении.

Также "тройка" "подтвердила свои ожидания, что "Талибан" выполнит свое обязательство по предотвращению использования афганской территории террористами против стран-соседей, других стран региона и остального мира", - подчеркивается в документе.

Стороны также поддерживают идею срочного оказания гуманитарной помощи Афганистану и выражают озабоченность угрозой нового гуманитарного кризиса.

Участники встречи "поддерживают безотлагательное предоставление международным сообществом гуманитарной помощи Афганистану и выражают серьезную озабоченность по поводу возможности экономического коллапса, вызывающего тревогу серьезного гуманитарного кризиса и новой волны беженцев", - говорится в документе.

"Тройка" также призвала движение "Талибан" обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, в том числе для женщин-гуманитарных работников, для доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Роль ООН

Участники заседания также призвали к более активной координирующей роли ООН в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Участники "поддерживают более активную роль Организации Объединенных Наций как координатора в таких областях, как содействие стабильности и оказание чрезвычайной помощи", - отмечается в документе.

"Тройка" также "настоятельно призвала Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения разработать программы по выполнению обязательств международного сообщества по поддержке народа Афганистана", - говорится в заявлении.

В Исламабаде проходит встреча в формате "тройка плюс" по Афганистану, в которой участвуют специальные представители Китая, Российской Федерации, США и Пакистана, а также делегация талибов.