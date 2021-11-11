ЕС поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии через дипмиссии в Брюсселе и Минске. Об этом заявила в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, о возможности закрытия Минском транзита газа в ответ на новые санкции ЕС.

"Мы связались с властями в Минске через их дипломатическую миссию в Брюсселе и наше представительство в Минске пытается вести диалог. Мы делаем, что можем, чтобы вести диалог с ними", - сказала она.