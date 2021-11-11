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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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ООН призвала переместить мигрантов на границе в более безопасные места в Белоруссии

Верховный комиссар организации Филиппо Гранди подчеркнул, что его управление готово оказывать помощь в поиске решений

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что оказавшихся в трудной ситуации на польско-белорусской границе мигрантов следует "переместить в более безопасные места в Белоруссии". Об этом он написал в четверг в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня в Белоруссии Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции вместе с Белорусским Красным Крестом доставили помощь людям, застрявшим на границе, - отметил Гранди. - Приоритетом сейчас должно стать предотвращение потери жизней и перемещение людей в более безопасные места в Белоруссии".

Верховный комиссар подчеркнул, что его управление высоко ценит предоставленный доступ к мигрантам на границе и готово "оказывать помощь в поиске решений".

Как сообщило ранее агентство БелТА, представитель УВКБ в Белоруссии Мулусеу Мамо, встретившийся с мигрантами на границе, назвал ситуацию катастрофической, пообещав, что организация продолжит оказание гуманитарной помощи. В свою очередь представитель МОМ в Белоруссии Махым Оразмухамедова, которая также встретилась с мигрантами, отметила, что странам необходимо обратить внимание на гуманитарный контекст ситуации, ее гуманное разрешение и урегулирование.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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