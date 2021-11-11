Почти 60% украинцев выступили за досрочные выборы в Раду

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 60% украинцев поддерживают идею досрочного роспуска Верховной рады и проведения новых выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают 38%", - говорится в сообщении организации, опубликованном в четверг.

Большинство граждан страны (55%) высказались за отставку нынешнего состава правительства, против этого - 39%. Между тем большая часть опрошенных не разделяет идею о досрочных выборах главы государства (40% - за, 58% - против).

Опрос проводился с 4 по 9 ноября по телефону, в нем приняли участие 5 тысяч респондентов. Заявлено, что погрешность результатов не превышает 1,5%.

Верховная рада 9-го (действующего) созыва начала работу с 29 августа 2019 года. По итогам внеочередных выборов пять партий преодолели 5% проходной барьер, больше всего мандатов получили кандидаты от правящей президентской партии "Слуга народа". Срок полномочий избранных депутатов Рады составляет пять лет.