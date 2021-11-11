Глава Приднестровья считает, что разговоры о выводе миротворцев РФ ведут к войне

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Разговоры о возможности вывода российских миротворцев из Приднестровья, к которому призывают власти Молдавии и их западные партнеры, могут спровоцировать эскалацию конфликта на берегах Днестра. Такое мнение высказал в четверг лидер непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции в формате онлайн.

"Мы можем много говорить о добрых намерениях тех, кто делает заявления о выводе российских войск с территории Приднестровья, но все эти разговоры ведут к войне", - сказал Красносельский.

Он добавил, что сегодня Кишинев и Тирасполь продолжают "сложные" переговоры об урегулировании отношений.

Вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной республикой удалось остановить после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий были введены российские миротворцы.

Сегодня мир в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, - посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

При этом в настоящее время власти Молдавии выступают за смену миротворческих сил на гражданскую миссию под международным мандатом.