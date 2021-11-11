Зеленский пообещал президенту Литвы "адекватно реагировать" на ситуацию на границе

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в четверг обсудили ситуацию на границе с Белоруссией. Украинский лидер, отмечается на его странице в Twitter , пообещал "адекватно реагировать" на развитие событий.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Владимир Зеленский обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Белоруссии. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран "договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии".

Накануне Зеленский в видеообращении к гражданам Украины поднял тему ситуации в Белоруссии. Он заверил, что действия украинской стороны по усилению охраны своих границ в связи с наплывом мигрантов на белорусско-польской границе не повлияют на возможность въезда на Украину граждан Белоруссии.