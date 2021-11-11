Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. Трансляция заседания законодательного органа велась на его сайте.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и к закону "О собраниях, шествиях и пикетах".

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные институты должны отреагировать на планы латвийских политиков запретить ношение георгиевских ленточек. По ее словам, законопроект подтверждает, что в стране прославляется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и идет борьба с историческими символами, имеющими значение для многих людей в разных странах. В свою очередь посольство РФ в Латвии заявило, что законодательные поправки нацелены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.