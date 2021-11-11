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Пандемия COVID-19

Аргентина безвозмездно передаст около 1 млн доз вакцины от коронавируса пяти странам

В документах отмечается, что это будет способствовать обеспечению "справедливого и своевременного доступа к вакцинам"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение безвозмездно предоставить 1 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca пяти странам. Об этом говорится в декретах, подписанных аргентинским президентом Альберто Фернандесом и опубликованных в четверг в Официальном бюллетене Республики Аргентина.

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"Руководствуясь принципами солидарности и братства", Аргентина решила передать партии вакцины Мозамбику (450 тыс. доз), государствам Сент-Люсия (18 тыс.), Сент-Винсент и Гренадины (11 тыс.), а также Вьетнаму (500 тыс.) и Доминике (2 тыс.), говорится в декретах президента. В документах отмечается, что это будет способствовать обеспечению "справедливого и своевременного доступа к вакцинам, предназначенным для выработки приобретенного иммунитета против COVID-19".

"Решение о безвозмездной передаче вакцин стало возможным в связи с тем, что по состоянию на 1 ноября 2021 года 75% населения Аргентины привито хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, а 56,5% - прошли полный курс иммунизации", - говорится в одном из декретов.

По информации Минздрава, южноамериканская страна, где на протяжении 20 недель отмечается снижение числа случаев заражения коронавирусом, располагает достаточным запасом препаратов для продолжения иммунизации населения.

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АргентинаПандемия COVID-19
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