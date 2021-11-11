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СМИ: отряд сирийской армии не допустил проезд колонны сил США в город Эль-Камышлы

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", американские военные при приближении к блокпосту изменили маршрут движения

ТАСС, 11 ноября. Отряд сирийской армии воспрепятствовал проезду военной колонны американских сил в город Эль-Камышлы, расположенный в сирийской провинции Хасеке на границе с Турцией. Об этом в четверг сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его информации, армейский блокпост, выставленный близ Эль-Камышлы, "остановил продвижение колонны военных машин сил США и не допустил ее въезда в город".

Как отмечает ливанский телеканал "Аль-Маядин", колонна состояла из нескольких военных и грузовых автомобилей. Американские военные при приближении к блокпосту сирийской армии изменили маршрут движения. Указывается, что никакого соприкосновения или столкновений между сторонами не произошло.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС), которому оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США на сирийском северо-востоке как незаконную оккупацию.

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