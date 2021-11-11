СМИ: бандиты захватили автобус с 50 пассажирами в Гаити

ГАВАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженные бандиты угнали пассажирский автобус и взяли в заложники 50 находившихся в нем пассажиров. Об этом в четверг сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на председателя Ассоциацию автовладельцев и водителей Гаити Мею Шанжё.

Транспортное средство следовало из города Ле-Ке на юге республики в столицу Порт-о-Пренс. Позже часть заложников бандиты ограбили и отпустили, за освобождение оставшихся требуют $500 тыс.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.