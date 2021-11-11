В Белоруссии по подозрению в коррупции арестованы должностные лица МТЗ и БелАЗ

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии по подозрению в получении взяток арестовали несколько должностных лиц Минского тракторного завода (МТЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Семеро фигурантов были задержаны с поличным, изъято около $100 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для конспирации взятки оформляли как фиктивные договоры займа или купли-продажи недвижимости. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту получения взятки в особо крупном размере.

"В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировали в министерстве.