За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились за медпомощью

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что за последние сутки 18 человек из лагеря беженцев на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.

"За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью, четверо были госпитализированы", - сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, слова которого приводи пресс-служба ведомства в четверг.

По его словам, трое из пациентов, которые получили помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию. "Это разновозрастные пациенты от 10 до 70 лет. А еще 14-ти была оказана амбулаторная помощь. Кроме того, уже было совершено порядка 20 выездов бригад скорой помощи", - отметил медик.

Как указал Щербинский, с медицинской точки зрения, большим рискам при возникновении заболеваний и травм подвержены женщины и дети. Так, в больницу Гродненской области обратилась беременная гражданка Ирака, однако "несмотря на все предпринятые действия, специалистам не удалось спасти малыша: была диагностирована внутриутробная гибель плода, сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь".

