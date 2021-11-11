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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились за медпомощью

Как сообщили в Минздраве Белоруссии, четверо были госпитализированы

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что за последние сутки 18 человек из лагеря беженцев на белорусско-польской границе обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы.

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"За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью, четверо были госпитализированы", - сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, слова которого приводи пресс-служба ведомства в четверг.

По его словам, трое из пациентов, которые получили помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию. "Это разновозрастные пациенты от 10 до 70 лет. А еще 14-ти была оказана амбулаторная помощь. Кроме того, уже было совершено порядка 20 выездов бригад скорой помощи", - отметил медик.

Как указал Щербинский, с медицинской точки зрения, большим рискам при возникновении заболеваний и травм подвержены женщины и дети. Так, в больницу Гродненской области обратилась беременная гражданка Ирака, однако "несмотря на все предпринятые действия, специалистам не удалось спасти малыша: была диагностирована внутриутробная гибель плода, сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь".
 

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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