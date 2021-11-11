Порошенко потребовал срочно развернуть подразделения ВС Украины на границе с Белоруссией

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает необходимым развернуть позиции Вооруженных сил страны на границе с Белоруссией, а также привлечь европейских партнеров, в том числе в качестве наблюдателей. С такими предложениями он выступил на брифинге в четверг, реагируя на ситуацию на белорусско-польской границе.

"Наше требование как оппозиционной политической силы - срочно развернуть подразделения Вооруженных сил Украины вдоль украинско-белорусской границы", - заявил Порошенко. Он подчеркнул, что все политические силы Украины должны сесть за стол переговоров и выработать "совместную стратегию для защиты государства", пояснив, что таким образом будет разработан план "совместного отпора российской агрессии", так как считает Россию причастной к миграционной ситуации на белорусско-польской границе.

Наряду с требованием о наращивании украинских сил на границе с Белоруссией бывший президент сообщил о необходимости привлечения на рубеж сил Евросоюза. "Сейчас под угрозой атаки Украина, Польша и Литва. И это достаточная аргументация, чтобы мы активизировали и, если надо, использовали потенциал украино-польско-литовской бригады", - предложил он. Порошенко также выступил с инициативой разместить на границе наблюдателей. "Нужно поставить вопрос перед руководством Европейской комиссии и Европейского совета относительно создания специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-польской границе. Это будет и обустройство границы, и эффективное управление, и присутствие наблюдателей", - пояснил он.

Экс-глава государства отметил также возможность "срочно задействовать механизм оперативного сотрудничества с "Фронтексом" - агентством ЕС по контролю внешних границ. "Нам необходимо в самые короткие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 км украинско-белорусской границы", - подчеркнул Порошенко. Кроме того, бывший украинский лидер заявил о необходимости увеличения военной помощи Украине со стороны партнеров, "включая передачу технологий".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "будет адекватно реагировать на развитие ситуации" на украинских границах.