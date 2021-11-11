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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Порошенко потребовал срочно развернуть подразделения ВС Украины на границе с Белоруссией

Экс-президент Украины подчеркнул, что все политические силы страны должны сесть за стол переговоров и выработать "совместную стратегию для защиты государства"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает необходимым развернуть позиции Вооруженных сил страны на границе с Белоруссией, а также привлечь европейских партнеров, в том числе в качестве наблюдателей. С такими предложениями он выступил на брифинге в четверг, реагируя на ситуацию на белорусско-польской границе.

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"Наше требование как оппозиционной политической силы - срочно развернуть подразделения Вооруженных сил Украины вдоль украинско-белорусской границы", - заявил Порошенко. Он подчеркнул, что все политические силы Украины должны сесть за стол переговоров и выработать "совместную стратегию для защиты государства", пояснив, что таким образом будет разработан план "совместного отпора российской агрессии", так как считает Россию причастной к миграционной ситуации на белорусско-польской границе.

Наряду с требованием о наращивании украинских сил на границе с Белоруссией бывший президент сообщил о необходимости привлечения на рубеж сил Евросоюза. "Сейчас под угрозой атаки Украина, Польша и Литва. И это достаточная аргументация, чтобы мы активизировали и, если надо, использовали потенциал украино-польско-литовской бригады", - предложил он. Порошенко также выступил с инициативой разместить на границе наблюдателей. "Нужно поставить вопрос перед руководством Европейской комиссии и Европейского совета относительно создания специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-польской границе. Это будет и обустройство границы, и эффективное управление, и присутствие наблюдателей", - пояснил он.

Экс-глава государства отметил также возможность "срочно задействовать механизм оперативного сотрудничества с "Фронтексом" - агентством ЕС по контролю внешних границ. "Нам необходимо в самые короткие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 км украинско-белорусской границы", - подчеркнул Порошенко. Кроме того, бывший украинский лидер заявил о необходимости увеличения военной помощи Украине со стороны партнеров, "включая передачу технологий".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "будет адекватно реагировать на развитие ситуации" на украинских границах.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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